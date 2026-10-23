В Архангельской области в ДТП с шестью автомобилями пострадали два человека

ТАСС: в Поморье в ДТП с участием шести автомобилей пострадали два человека

Безопасность

Два человека госпитализированы после массового ДТП с участием шести автомобилей в Плесецком округе Архангельской области. Об этом сообщило региональное управление МВД, пишет ТАСС.

Авария произошла на автодороге «Дениславье — Североонежск — СОБР». По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель грузовика МАЗ с прицепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В результате происшествия столкнулись еще четыре автомобиля.

Травмы получили водители 1985 и 1962 годов рождения. Оба мужчины были доставлены в больницу, степень тяжести их повреждений различается.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для объезда аварийного участка организовано движение через деревню Дениславье.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области после смертельного ДТП госпитализировали двух человек.

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