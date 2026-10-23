Ученые связали сладкую газировку с повышенной вероятностью болезни печени

Употребление сладкой газировки и недостаточная физическая активность связаны с повышенной вероятностью жировой болезни печени. К такому выводу пришли исследователи, применившие искусственный интеллект для анализа данных. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили сведения о 18 506 жителях Южной Кореи, собранные в 2008–2011 годах. Они оценивали рацион участников, потребление фастфуда и газированных напитков, уровень физической активности и показатели здоровья печени. Признаки неалкогольной жировой болезни обнаружили у 20,9% обследованных.

Согласно результатам, увеличение потребления сладкой газировки на одно стандартное отклонение было связано с ростом вероятности заболевания примерно на 11%. У мужчин малоподвижный образ жизни также коррелировал с повышенной вероятностью высокого уровня печеночного фермента АЛТ — примерно на 20%.

При этом общее содержание жиров и углеводов в рационе не показало значимой связи с заболеванием. Авторы отметили, что сведения о питании почти не повышали точность прогнозирования по сравнению с данными о возрасте и образе жизни.

Исследователи подчеркнули, что сладкие напитки и недостаток движения могут быть важными факторами, связанными с состоянием печени. Полученные результаты указывают на статистические связи, но сами по себе не доказывают причинно-следственную зависимость.

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