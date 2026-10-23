Ученые связали сладкую газировку с повышенной вероятностью болезни печени

Frontiers in Nutrition: недостаток движения и сладкие напитки вредят печени

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Употребление сладкой газировки и недостаточная физическая активность связаны с повышенной вероятностью жировой болезни печени. К такому выводу пришли исследователи, применившие искусственный интеллект для анализа данных. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили сведения о 18 506 жителях Южной Кореи, собранные в 2008–2011 годах. Они оценивали рацион участников, потребление фастфуда и газированных напитков, уровень физической активности и показатели здоровья печени. Признаки неалкогольной жировой болезни обнаружили у 20,9% обследованных.

Согласно результатам, увеличение потребления сладкой газировки на одно стандартное отклонение было связано с ростом вероятности заболевания примерно на 11%. У мужчин малоподвижный образ жизни также коррелировал с повышенной вероятностью высокого уровня печеночного фермента АЛТ — примерно на 20%.

При этом общее содержание жиров и углеводов в рационе не показало значимой связи с заболеванием. Авторы отметили, что сведения о питании почти не повышали точность прогнозирования по сравнению с данными о возрасте и образе жизни.

Исследователи подчеркнули, что сладкие напитки и недостаток движения могут быть важными факторами, связанными с состоянием печени. Полученные результаты указывают на статистические связи, но сами по себе не доказывают причинно-следственную зависимость.

Ранее врач Ариф назвала смертельно опасные причины резкой потери веса.

Читайте также

«Очень важный показатель». Летальность онкопациентов в России снизилась до 16,6%

«Очень важный показатель». Летальность онкопациентов в России снизилась до 16,6%

Оспа обезьян и Коксаки: стало известно, почему новости об экзотических инфекциях живут три дня

Оспа обезьян и Коксаки: стало известно, почему новости об экзотических инфекциях живут три дня

Диетолог Рафикова предупредила о последствиях нехватки клетчатки

Диетолог Рафикова предупредила о последствиях нехватки клетчатки

«Белок крайне важен»: Врач рассказала, как укрепить кости и избежать переломов?

«Белок крайне важен»: Врач рассказала, как укрепить кости и избежать переломов?

«В кожице — главная сила»: диетолог раскрыла пользу грецких орехов

«В кожице — главная сила»: диетолог раскрыла пользу грецких орехов

«Нам критически важна темнота». Генетик раскрыла влияние сна на продолжительность жизни

«Нам критически важна темнота». Генетик раскрыла влияние сна на продолжительность жизни

Диетологи назвали овощи и фрукты, которые нельзя чистить

Диетологи назвали овощи и фрукты, которые нельзя чистить

В Гонконге распространяется оспа обезьян: медики сообщили о десятках заболевших

В Гонконге распространяется оспа обезьян: медики сообщили о десятках заболевших

«Возрастные изменения продолжаются». Когда нужен повторный лифтинг?

«Возрастные изменения продолжаются». Когда нужен повторный лифтинг?

Эти продукты мешают работе иммунитета: что лучше исключить из рациона осенью

Эти продукты мешают работе иммунитета: что лучше исключить из рациона осенью

Диетолог Нишида объяснила, как отличить полезный продукт от вредного

Диетолог Нишида объяснила, как отличить полезный продукт от вредного

Головокружение из-за погоды: когда можно переждать, а когда нужен врач

Головокружение из-за погоды: когда можно переждать, а когда нужен врач

Добавьте mosregtoday.ru в избранное