Выяснилось, когда в России может подешеветь популярный напиток

Стоимость кофе сорта арабика упала до минимума за последние семь месяцев, об этом сообщают СМИ. Предприятия, работающие в этой сфере, развиваются и в Подмосковье. Недавно Министерство жилищной политики Московской области разрешило строительство в Богородском производственно-складского комплекса компании «Кантана Л», которая занимается чаем, кофе и сладостями. Когда и насколько может подешеветь кофе, мы узнали у экспертов.

УРОЖАЙ СЕЙЧАС, СУММЫ ПОТОМ

Биржевые цены снижаются на фоне прогнозов большого урожая в Бразилии, которая остается крупнейшим поставщиком кофе в мире. Как это отразится на российском рынке, зависит от устойчивости тренда, подчеркнул гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Закупки на биржах проводятся на долгое время вперед. Это значит, в магазинах или кафе можно будет заметить перемены, когда закончится товар от более дорогих поставок.

«Изменения будут, если новая тенденция продержится месяц или два. Ведь еще недавно закупки делали по более высоким ценам», – объяснил Чантурия.

На розничные цены влияют и другие причины, в том числе курс валюты и политика самих торговых сетей.

«При росте курса доллара снижение биржевых котировок кофе будет только компенсировать его и стабилизировать рынок. Если же доллар тоже начнет дешеветь, цены на кофе для потребителей действительно могут снизиться. Ждем развития событий», – сказал эксперт.

УРАВНОВЕСИТЬ ДОЛЛАР

Что касается курса валют, сейчас его повышение удается компенсировать как раз благодаря большим объемам закупок.

«Мы сделали большие запасы и сохраняем цены, несмотря на рост доллара. Если учитывать только валюту, то с сентября мы бы повысили цены примерно на 20%. Посмотрим, как повлияет снижение котировок на бирже», – говорит гендиректор подольской компании «Латиноамериканский базар» Михаил Кораль.

Фото: [ Дмитрий Белицкий/Подмосковье Сегодня ]

Предприниматель отметил, что покупает зерно у компаний-импортеров. В первую очередь изменения на международном рынке влияют на них. Цены в рознице зависят в том числе от расценок импортеров.

«Если брать изменения за год, то сначала кофе резко подорожал из-за ввода санкций и усложнения поставок. Потом цены в основном пришли в норму, потому что работу наладили по-новому», – напомнил Михаил Кораль.

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

На фоне санкций кофе, пожалуй, находится в особом положении среди остальных товаров, замечает член Гильдии маркетологов России Сергей Балакирев.

«Кофе – это не продукт первой необходимости, но он приносит радость и всегда более или менее доступен. Например, история знает случаи, когда в периоды потрясений росли продажи, например, красной помады», – напомнил Балакирев.

Маркетолог добавил, что выбор кофе в розничных сетях по-прежнему широк, несмотря на санкции. Для покупателей это важно.

кстати

Переработка кофе активно развивается в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, в прошлом году компания «Московская кофейня на паяхъ» в Рузе провела реконструкцию и дооснащение завода сублимированного кофе. В Реутове компания «КОФЕПОД», в свою очередь, расширила производство капсульного кофе для кофемашин.