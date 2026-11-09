Родительский бунт у Плющенко: на мать фигуристки Костылевой написали коллективную жалобу
«Газета.ру»: родители учеников Плющенко восстали против матери Костылевой
Фото: [Медиасток.рф]
Родители воспитанников академии «Ангелы Плющенко» направили коллективную жалобу на Ирину Костылеву, мать известной фигуристки Елены Костылевой. О скандале и неудачных попытках примирить стороны в интервью «Газете.Ru» рассказала методист академии и менеджер спортсменки Елена Благодерова.
Поводом для коллективного обращения стало поведение Ирины Костылевой, которая регулярно посещала тренировки чужих групп и затем публиковала неприятные отзывы о посторонних детях в социальных сетях. Родители юных фигуристов напомнили, что занимаются в частной школе на платной основе и рассчитывают на комфортные условия без психологического давления. Градус недовольства рос постепенно, пока группа активистов не организовала составление коллективной жалобы.
«Многим родителям не нравится, что Ирина смотрит тренировки чужих групп и потом пишет в своих соцсетях неприятную информацию о их детях», — заявила Благодерова.
Официальный документ с претензиями был адресован совладелице академии Яне Рудковской, а также направлен в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Руководство школы попыталось загасить конфликт на ранней стадии. Яна Рудковская лично провела переговоры как с авторами обращения, так и с самой Ириной Костылевой. Однако, как констатировала Елена Благодерова, эти попытки урегулировать ситуацию и примирить стороны к желаемому результату так и не привели.