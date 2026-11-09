В многоквартирных домах Подмосковья до 2028 года заменят 1,5 тыс. лифтов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В регионе уже заключен офсетный контракт с Серпуховским лифтостроительным заводом на закупку оборудования, а также контракты с подрядными организациями на его установку.

Больше всего лифтов планируется заменить в Балашихе, Люберцах, Мытищах, Одинцово и Подольске — 242, 165, 140, 108 и 79 соответственно.

В рамках краткосрочного плана текущего года заменили уже 155 лифтов. Замену еще более чем 200 проведут до конца года.

«С каждым годом мы постепенно будем наращивать объем замен лифтов. К 2031 году планируем обновлять порядка 1,2 тыс. единиц оборудования в год», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность модернизации наружного освещения.