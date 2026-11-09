Секрет долголетия не сработал: дожил до 97, станцевал под Stayin' Alive и умер

В США 97-летний мужчина по имени Вито умер прямо на вечеринке в честь своего дня рождения — за несколько минут до этого он танцевал под Stayin' Alive («Остаешься живым») группы Bee Gees. Об этом сообщает Daily Mail.

Праздник устроила 24-летняя соседка именинника — пекарь Эден Малинофф. Вечеринка пришлась на Хэллоуин: гости ели шоколадный торт и пили красное вино, а сам Вито, облаченный в черную рубашку и классические брюки, пританцовывал и хлопал в ладоши под музыку Bee Gees. Кадры Малинофф выложила в соцсети. Сразу после того, как собравшиеся исполнили Happy Birthday, мужчина рухнул на пол.

По словам соседки, ночь пошла не по сценарию, однако Вито ушел эффектно. Малинофф уверена: если бы пенсионер мог сам выбрать финал, он выбрал бы именно такой. О проблемах со здоровьем 97-летнего мужчины окружающие знали, но не подозревали, насколько все серьезно.

Видео с последним танцем Вито посмотрели около 9,5 млн. человек. Малинофф заявила, что главный урок от соседа — не давать возрасту себя останавливать. А рецептом долголетия именинник, по ее словам, считал отказ от дешевого спиртного.

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