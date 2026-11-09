Диетолог Лясковская назвала самую полезную рыбу

Диетолог Лясковская назвала самые полезные сорта рыбы

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Необязательно искать редкие или особые сорта рыбы, чтобы получить от нее пользу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на консультанта по питанию Наталью Лясковскую.

По словам специалистки, самая полезная рыба — это любая, которую вы съели. Выискивать один-единственный сорт и питаться только им нет смысла: достаточно, чтобы продукт был доступен и отвечал требованиям пищевой безопасности. Более того, разные сорта несут разный набор ценных нутриентов, так что разнообразие только приветствуется.

Лясковская напомнила, что рыба — источник белка, омега-3, кальция, витаминов А, Е, D, йода, селена, фосфора и других важных веществ. Есть ее желательно два-три раза в неделю, причем хотя бы один раз выбирать жирную — сельдь, сардины, лосось, форель или скумбрию.

Беременным женщинам консультант посоветовала регулярно включать в рацион жирные сорта рыбы: они важны для развития плода, но выбирать нужно виды с низким содержанием ртути. Мясо большеглазого тунца, акулы, марлина и рыбы-меч лучше исключить. Сырую рыбу беременным и детям есть не рекомендуется из-за риска заражения бактериями и паразитами, в том числе в составе суши и роллов.

Ранее диетологи назвали главный доступный продукт средиземноморской диеты.

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