Диетолог Лясковская назвала самую полезную рыбу

Необязательно искать редкие или особые сорта рыбы, чтобы получить от нее пользу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на консультанта по питанию Наталью Лясковскую.

По словам специалистки, самая полезная рыба — это любая, которую вы съели. Выискивать один-единственный сорт и питаться только им нет смысла: достаточно, чтобы продукт был доступен и отвечал требованиям пищевой безопасности. Более того, разные сорта несут разный набор ценных нутриентов, так что разнообразие только приветствуется.

Лясковская напомнила, что рыба — источник белка, омега-3, кальция, витаминов А, Е, D, йода, селена, фосфора и других важных веществ. Есть ее желательно два-три раза в неделю, причем хотя бы один раз выбирать жирную — сельдь, сардины, лосось, форель или скумбрию.

Беременным женщинам консультант посоветовала регулярно включать в рацион жирные сорта рыбы: они важны для развития плода, но выбирать нужно виды с низким содержанием ртути. Мясо большеглазого тунца, акулы, марлина и рыбы-меч лучше исключить. Сырую рыбу беременным и детям есть не рекомендуется из-за риска заражения бактериями и паразитами, в том числе в составе суши и роллов.

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