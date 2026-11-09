Глава ЕК Фон дер Ляйен выкатила России ультиматум

Глава ЕК фон дер Ляйен выдвинула условие для переговоров с Россией

Политика

Европейский союз не намерен обсуждать новую архитектуру европейской безопасности до заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции в Бухаресте.

По словам главы ЕК, предметные переговоры о будущей системе европейской безопасности могут начаться только после прекращения огня на Украине. То есть Брюссель фактически выставляет перемирие в качестве входного билета к любому серьезному разговору об архитектуре безопасности.

Фон дер Ляйен также дала понять, что в обсуждении должны участвовать ведущие страны Евросоюза и НАТО, а Брюссель намерен настаивать на соответствующем формате консультаций. Иными словами, круг участников определяется заранее, и Москве в этой схеме отведена роль, которую еще предстоит уточнить.

Ранее стало известно, что Небензя сделал заявление о заморозке конфликта на Украине.

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