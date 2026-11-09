Финансовые схемы поплыли: Волошин предрек Зеленскому и Кличко войну компроматов

Сенатор Волошин предрек Зеленскому и Кличко обмен обвинениями в коррупции

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко близки к тому, чтобы начать раскрывать финансовые схемы друг друга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора Совфеда от ДНР Александра Волошина.

По словам сенатора, конфликт оппонентов становится все жестче, а борьба за контроль над ресурсами столицы Украины обостряется на фоне сокращения финансирования.

Волошин отметил: самое интересное начнется, когда взаимные обвинения в коррупции перейдут от громких заявлений к конкретным фамилиям, контрактам и бюджетным расходам. Интрига в том, кто первым начнет раскрывать финансовые секреты оппонента и насколько далеко зайдет эта борьба.

Ранее мэр Киева Кличко напомнил Зеленскому о бездействии властей перед отопительным сезоном.

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