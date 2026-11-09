Сын звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Куравлева решил избавиться от квартиры отца в Москве

VOICE: сын Леонида Куравлева продает квартиру отца за ₽100 млн ради семьи

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Пятикомнатную квартиру народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выставили на продажу, сообщает VOICE. Объект площадью 120 кв. м расположен в центре Москвы, а из окон открывается вид на Кремль. Стоимость жилья оценивается в ₽100 млн Информацию о продаже подтвердили соседи и знакомые семьи.

Звезда культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Куравлев умер четыре года назад в возрасте 85 лет. После его ухода наследство разделили двое детей — дочь Екатерина и сын Василий.

Долгое время квартира артиста находилась в распоряжении дочери. Однако, по словам консьержки, ни Екатерина, ни Василий давно не появляются в доме. Сейчас недвижимость готовят к продаже.

Близкий друг артиста Аркадий Инин в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ объяснил решение Василия. По его словам, сын Куравлева продает квартиру ради своих сыновей.

«Старшему Степану 23 года, Федору 19, школьнику Грише 16. Внешне они похожи на знаменитого дедушку, но актерская профессия их не зацепила. Младший играет в баскетбол, старший уже работает в сфере автомобильного бизнеса», — рассказал Инин.

Недавно в Доме актера прошел вечер в честь 90-летия Куравлева. Дочь артиста на мероприятие не пришла. Однако Василий заверил, что с 64-летней сестрой все в порядке.

Ранее младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла последнюю волю матери.

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