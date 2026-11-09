Прием заявок на конкурс «Волонтер года» стартовал в Московской области
В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Волонтер года»
Фото: [Министерство информации и молодежной политики Московской области]
В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Волонтер года». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«В Подмосковье живет много неравнодушных людей, которые посвящают свою жизнь помощи другим, и здорово, что есть такие поводы отметить их работу и сказать им спасибо», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Министр напомнила, что конкурс начинался как муниципальный проект, но уже три года имеет областной статус. В прошлом году на него поступило более 230 заявок.
В этом году заявки принимаются до 16 ноября. К участию приглашаются жители в возрасте от 14 лет, которые занимаются добровольчеством, а также волонтерские объединения, работающие на территории региона.
Конкурс проводится по 12 номинациям. Подробная информация о каждой из них представлена здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья и вручил им награды.