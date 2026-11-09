Стоит ли игра свеч: в Нижнем Новгороде выписали 161 тыс. штрафов за парковку

Нижегородские водители с начала года задолжали городу за стоянку почти 60 млн рублей. Эта цифра складывается из 161 тыс. штрафов, которые департамент административно-технического контроля выписал автомобилистам за неоплату парковки. Общая сумма санкций достигла 345,1 млн, однако в муниципальную казну вернулась лишь большая часть — 285,5 млн. Оставшаяся дыра в бюджете составляет без малого 60 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Чтобы понять масштаб проблемы, стоит взглянуть на то, как устроена система. В Нижнем Новгороде сейчас работает 108 платных зон на 5028 машино-мест. В 2026 году сеть расширилась за счет новой площадки у Дома Связи на площади Максима Горького, но одновременно город пошел навстречу жителям и убрал платный режим на знаковых локациях — Большой Покровской, в переулках Казарменном и Рыбном, а также на улице Маслякова. При этом спрос на услугу остается стабильно высоким. Только за третий квартал 2026 года, по данным Центра организации дорожного движения, платные парковки принесли в бюджет 82,4 млн рублей.

Главная причина таких колоссальных долгов кроется не только в забывчивости. Значительная часть нарушителей осознанно игнорирует правила, пользуясь лазейками в системе контроля. Многие автомобилисты снимают или закрывают бумажными пакетами номера, другие используют подложные знаки, а часть просто тянет с оплатой до последнего, рассчитывая на загруженность судебных приставов. В итоге город получает кассовый разрыв: деньги за фактически оказанную услугу парковки зависают в воздухе, а администрирование каждого такого штрафа требует дополнительных бюджетных затрат на работу инспекторов и юристов.

Для городской казны это означает прямые финансовые потери. Недополученные 60 млн — это десятки не закупленных единиц новой коммунальной техники, сотни квадратных метров невосстановленного асфальта или серьезное софинансирование благоустройства одного большого двора. Чтобы переломить ситуацию, МКУ «ЦОДД» уже тестирует нейросети, способные распознавать даже грязные или заклеенные номера, а депутаты гордумы обсуждают повышение пени за просрочку платежа. Пока же Нижний Новгород продолжает зарабатывать на парковках миллионы, параллельно пытаясь взыскать старые долги с тех, кто привык оставлять машину бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за неделю привлекли к ответственности более 450 водителей, нарушивших правила парковки.