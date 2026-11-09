Европа сходит с ума: Рябков заявил о невиданных темпах милитаризации ЕС

Замглавы МИД Рябков сообщил о переводе экономики ЕС на военные рельсы

Политика

Милитаризация Европейского союза и перевод европейской экономики на военные рельсы идут невиданными темпами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова.

По словам дипломата, страны НАТО и Евросоюза взяли курс на форсированную милитаризацию, которая охватила все ключевые стороны жизни. Промышленное производство и вся экономика переводится на военные рельсы, а сотни миллиардов долларов и евро ежегодно уходят на увеличение численности вооруженных сил и перевооружение.

Рябков отметил, что Россия также фиксирует рост злонамеренной активности Запада в балтийском регионе. При этом замглавы МИД подчеркнул: Москва не угрожает ни одной европейской стране и не намерена ни на кого нападать.

Ранее полковник Баранец заявил, что Зеленский работает на руку России.

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