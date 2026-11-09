Хирургия обернулась реанимацией: врачи бросили силы на спасение экс-ведущей НТВ

Бывшая ведущая телеканала НТВ Светлана Куницына попала в реанимацию в критическом состоянии после перенесенной операции на сердце. О госпитализации коллеги сообщил журналист Павел Лобков на своей странице в соцсети, передает Lenta.ru .

По информации Лобкова, хирургическое вмешательство проводили специалисты института имени Бакулева в Москве. Вскоре после завершения процедур состояние пациентки резко ухудшилось. Телеведущий призвал близких и поклонников помолиться за здоровье коллеги.

Светлана Куницына получила широкую известность в 1990-х и 2000-х годах во время работы на НТВ. Зрители помнят ее как стильного обозревателя моды в культовой программе Леонида Парфенова «Намедни», а также по авторским проектам «Искусство высокой моды» и «Шинель #5». До прихода на телевидение Куницына построила успешную карьеру в индустрии красоты, работая манекенщицей у знаменитого советского и российского модельера Вячеслава Зайцева.