Губернатор Подмосковья навестил семью участника СВО из Наро-Фоминска, которой купили новый дом взамен сгоревшего

После пожара, который произошел в конце июля в результате воспламенения проводки, жена участника СВО Устинья и их пятеро детей временно разместили в Кантемировской дивизии.

«В Кантемировской дивизии есть легендарная женщина — заведующая клубом, председатель женсовета Ольга Коростелевой. Мы с ней познакомились перед Новым годом, когда делали телемост с нашими ребятами на передовой. Она обо всех заботится, и о вашей беде мы узнали именно от нее. Конечно же, не могли остаться в стороне. Слава богу, все живы, здоровы, теперь вы будете жить в новом, еще более просторном доме. Так что — с новосельем!», — сказал губернатор.

Супруга Владимира поделилась, что успела спасти детей из горящего дома, но жилье и два автомобиля вместе с вещами и документами сгорели. По ее словам, возгорание началось с балкона на втором этаже. После того, как все члены семьи эвакуировались, загорелся первый этаж.

Новое жилья в 2,5 раза больше предыдущего. В нем для семьи подготовили три комнаты, в котором выполнен евроремонт. Рядом с домом расположено парковочное место. Рядом есть пункт охраны, магазин, остановка общественного транспорта, водохранилище.

«Про пожар я узнал спустя два дня — сообщили из штаба на передовой. Буквально через пару часов меня отправили домой, и 27-го я уже был в Наро-Фоминске. В СВО участвую с самого начала — с 24 февраля 2022 года. Кратковременные отпуска до этого тоже были, в частности, приезжал в декабре, когда родилась младшая дочь. Назвали ее Виктория, думаю понятно почему», — рассказал Владимир.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.