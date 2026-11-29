Граждане России считают реальным накопить к выходу на пенсию в среднем ₽4,45 млн, хотя примерно каждый четвертый не верит в такую возможность. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob, переданные в РБК .

Опрос проходил с 16 по 19 ноября в 387 населенных пунктах всех федеральных округов страны и охватил 1,6 тыс. экономически активных жителей старше 18 лет. Респондентов спрашивали о минимальной сумме, которую реально отложить к началу пенсионного периода.

Настроения опрошенных заметно различаются в зависимости от возраста и достатка. Молодежь до 35 лет смотрит в будущее с наибольшим оптимизмом: лишь 18% опасаются остаться без сбережений, а средний целевой ориентир этой группы достигает ₽6,65 млн. Среди людей в возрасте от 35 до 45 лет о невозможности сделать накопления говорят уже 33%. Самый высокий уровень скепсиса зафиксирован среди граждан с доходом ниже ₽100 тыс. — там не верят в собственные накопления 37% участников.

Распределение ожидаемых сумм среди респондентов выглядит так:

до ₽500 тыс. — 7%;

от ₽500 тыс. до ₽1 млн — 6%;

от ₽2 млн до ₽3 млн — 4%;

от ₽1 млн до ₽2 млн и от ₽3 млн до ₽5 млн — по 5%;

от ₽5 млн до ₽7 млн — 2%;

от ₽7 млн до ₽10 млн — 3%;

свыше ₽10 млн — 9%.

Еще 27% уверены, что создать финансовый резерв к старости не получится, а 30% не смогли определиться с ответом.

Параллельно на законодательном уровне меняются правила работы с пенсионными средствами. 26 ноября Госдума приняла в первом чтении инициативу об автоматическом переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Документ предусматривает прекращение формирования накопительной пенсии в системе обязательного страхования с 1 апреля 2027 года: неназначенные средства переведут в ПДС единовременным взносом. Воспользоваться деньгами можно будет при достижении 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам либо спустя 15 лет после перевода, а в особых жизненных обстоятельствах — досрочно. Программа предполагает господдержку до ₽36 тыс. в год, налоговый вычет с взносов до ₽400 тыс. ежегодно и страхование средств с доходом в пределах ₽2,8 млн. Страховые пенсии за стаж и баллы, а также уже назначенные накопительные выплаты изменения не затронут, а клиенты НПФ получат счета ПДС в тех же фондах с правом сменить управляющего в течение двух лет.

На фоне продолжающейся пенсионной реформы (2019–2028 годы), по которой планку выхода на пенсию постепенно поднимают до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин в 2028 году, государство также корректирует базовые выплаты. С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, с 1 апреля базовая социальная пенсия составила ₽9424,12, а федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год установлен на уровне ₽16 288.