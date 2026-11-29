Агроном назвал три овоща, которые полезнее есть неочищенными
Агроном Куренин посоветовал есть баклажаны и огурцы с кожурой из-за пользы
Фото: [Подмосковье сегодня/Максим Цыбуляк]
Агроном Алексей Куренин назвал три привычных овоща, которые полезнее есть вместе с кожурой, поскольку в ней сосредоточена весомая доля ценных веществ. Об этом специалист, технический консультант Р-ГРУНТ (бизнес-подразделение компании РОКВУЛ), рассказал в интервью «Ленте.ру».
Привычка счищать верхний слой перед готовкой или перекусом часто лишает рацион полезных компонентов — витаминов, пищевых волокон и антиоксидантов, которые концентрируются именно в оболочке плодов.
В список полезных неочищенных овощей эксперт включил три популярных продукта:
- Огурцы: их кожура богата антиоксидантами и витамином К, а тандем клетчатки и воды помогает мягко наладить пищеварение.
- Томаты: в верхних слоях плода концентрация ликопина выше, чем в сердцевине. Этот пигмент отвечает за красный окрас, работает как антиоксидант, защищает кожу от ультрафиолета и стимулирует синтез коллагена, причем при термической обработке его становится еще больше.
- Баклажаны: фиолетовая оболочка содержит антоцианы — природные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки организма и поддерживают сосуды с мозгом.
По словам специалиста, отказ от лишней чистки позволяет получить максимум пользы из самых обычных овощей на столе.