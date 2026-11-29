Священники разъяснили, допустимо ли ставить на могиле христианина памятник вместо креста и на чем строится подлинная память об усопшем. Разбор вопроса опубликовал православный журнал «Фома» с комментариями клириков, включая протоиерея Андрея Ефанова.

Родственники усопших часто колеблются между классическим крестом и более массивным памятником. Протоиерей Андрей Ефанов пояснил, что крест остается исконным знаком для православного человека, но и каменное надгробие не противоречит церковному укладу, если на нем размещено изображение Креста Господня.

По словам священника, на памятнике уместно указать имя покойного, даты жизни, род занятий или эпитафию, а сам крест обозначает принадлежность человека к христианской вере. Смысл этого знака подчеркивал и протоиерей Андрей Ткачев в ролике для православной соцсети «Елицы»: он отмечал, что крест побуждает проходящих мимо помолиться об упокоении души и указывает на веру похороненного.

Схожих взглядов придерживается и протоиерей Николай Важнов, который на портале «Пастырь» обращал внимание на три важных принципа:

Духовный смысл важнее цены: пышность или дороговизна надгробия не дают усопшему особых преимуществ в вечности.

Свидетельство веры: крест на могиле говорит о том, что человек жил в христианской традиции.

Отказ от показухи: оформление захоронения не должно превращаться в демонстрацию материального статуса.

В итоге церковные позиции сходятся на простом правиле: внешний вид могилы вторичен, а главную роль играют живая память близких и молитвенная поддержка души ушедшего.