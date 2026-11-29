При эксгумации тела умершей в Тверской области пациентки специалисты обнаружили внутри носки и резиновые перчатки, а также несоответствия данным прежнего вскрытия. О шокирующих деталях истории рассказал телеканал РЕН ТВ.

Пациентка скончалась еще в 2023 году после процедуры по откачиванию жидкости, но ее близкие уже не первый год пытаются добиться объективного расследования. Изначально патологоанатом указал в качестве причины смерти четвертую стадию рака легкого, однако родные усомнились в этом диагнозе и настояли на эксгумации.

Повторное исследование принесло пугающие результаты: помимо носков и резиновых перчаток, специалисты зафиксировали повреждения на ряде органов и выяснили, что один из участков тела в действительности не вскрывали, вопреки записям в документах. Более того, как сообщается в материале, «при повторном исследовании не нашли печень, а из 128 гистологических стекол сохранилось только 12».

Дочь погибшей убеждена, что во время медицинской манипуляции врачи задели легкое, а затем попытались замести следы врачебного промаха.

Уголовные дела в отношении врача и патологоанатома уже открывали, но вскоре закрыли. Позже расследование запускали заново, однако затем вновь прекратили.