Одновременный прием душа и работа стиральной машины способны представлять смертельную угрозу при слабой электрозащите, особенно в старом жилфонде. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил электрик Евгений Шишкин, работающий на сервисе «Профи.ру».

По словам мастера, сам по себе запуск машинки во время водных процедур не запрещен — проблема кроется в возможных поломках бытового прибора и отсутствии надежной защиты от утечки тока. Когда из-за неисправности напряжение пробивает на корпус, «миф о том, что нельзя одновременно стирать и принимать душ» превращается в вполне реальную опасность.

Ванная комната остается зоной повышенного риска из-за высокой влажности:

Уязвимость организма: влажная кожа хуже сопротивляется электрическому току, а одновременный контакт с водой и металлическими элементами усиливает угрозу.

Особенности старых домов: во многих зданиях советской застройки сохранилась двухпроводная сеть без отдельного защитного заземления.

Спасти положение помогает исправное устройство защитного отключения (УЗО), которое обесточивает линию при утечке. Шишкин советует выбирать УЗО типа А — в отличие от типа AC, оно реагирует не только на утечки переменного тока, но и на отдельные утечки постоянного тока, характерные для современной электроники. Подбирать и подключать такой прибор должен только опытный специалист, а не сам жилец.

Даже при установленном УЗО расслабляться рядом с водой нельзя: мастер призвал не держать в ванной включенные зарядные устройства, нажимать кнопку «Тест» на автомате раз в месяц для проверки его срабатывания и вызывать электрика для ревизии проводки с защитой каждые 3–5 лет, а также после капремонта или обновления техники.