Зимой на стенах возле окон могут появляться влажные пятна, конденсат и даже плесень. Причина не всегда заключается в старых стеклопакетах: иногда холод проникает через неправильно выполненный монтажный шов или недостаточное утепление фасада. Почему промерзают оконные откосы, чем это опасно и как исправить ситуацию, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал строитель Александр Новицкий.

Почему промерзают стены вокруг окон?

Причины зависят от материала и конструкции дома. В каркасных зданиях при соблюдении технологии сама стена обычно сохраняет тепло, а проблема чаще возникает в месте установки окна.

«Если вокруг окна появляется промерзание, причина всегда в нарушении технологии монтажа оконного узла: не замкнут контур пароизоляции с оконной рамой, разрушилась незащищенная лентами монтажная пена или оставлены пустоты в утеплителе вокруг проема», — объяснил Новицкий.

В кирпичных и монолитных домах ситуация может быть связана с высокой теплопроводностью материалов. Если фасад недостаточно утеплен или окно неправильно расположено относительно слоя утеплителя, вокруг проема образуется мостик холода.

В домах из газобетона и керамических блоков дополнительный риск связан с влагой и негерметичными кладочными швами. Если примыкание окна не защищено от влаги, блок впитывает водяной пар и теряет теплоизоляционные свойства.

Чем опасно промерзание?

Холодные участки стен могут стать местом постоянного образования конденсата. При высокой влажности и недостаточной вентиляции это создает условия для появления плесени и грибка.

Пострадать может не только отделка, но и сама конструкция дома. Влага, которая попадает в поры каменных и блочных стен, замерзает и оттаивает, постепенно разрушая материал. На штукатурке появляются трещины, краска вздувается, обои отходят от поверхности.

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В каркасных домах последствия могут быть серьезнее, если влага проникает внутрь стены. Намокший утеплитель хуже сохраняет тепло, а деревянные элементы конструкции могут начать гнить, уточнил эксперт.

Как предотвратить промерзание окон?

Чтобы снизить риск появления холодных участков зимой, строитель посоветовал заранее проверить состояние окон и монтажных швов.

«Сначала необходимо найти и устранить источник промерзания (в идеале — с помощью тепловизионного обследования). Нанесение герметика поверх трещин или обшивка откосов утеплителем изнутри без устранения причины лишь замаскируют проблему», — подчеркнул он.

Особенно осторожно нужно подходить к внутреннему утеплению каменных и блочных стен. Оно может привести к тому, что стена под отделкой станет еще холоднее, а внутри конструкции начнет скапливаться влага. В каркасном доме при повреждении пароизоляции необходимо восстановить утепление и герметично соединить пароизоляционный контур с оконной рамой специальными лентами.

В первую очередь нужно осмотреть уплотнительную резину и проверить плотность прижима створок. Если уплотнитель потерял эластичность, его следует заменить, а фурнитуру — отрегулировать.

Если монтажная пена разрушилась или в местах примыкания появились трещины, шов необходимо восстановить. Изнутри его защищают пароизоляционными лентами, а снаружи — паропроницаемыми гидроизоляционными материалами. Также важно, чтобы подоконник не перекрывал поступление теплого воздуха от батареи к окну. Если радиатор закрыт широким подоконником, можно установить в нем конвекционные решетки.

Еще один важный фактор — вентиляция. Избыточная влажность повышает вероятность образования конденсата на холодных поверхностях.

Не меньше хлопот может доставить внезапная поломка бытовой техники, без которой сложно представить повседневную жизнь. В такой ситуации возникает вопрос: что выгоднее — отремонтировать прибор или купить новый? Ведь иногда достаточно заменить одну деталь, чтобы техника прослужила еще несколько лет, а порой ремонт обходится почти в стоимость новой модели.