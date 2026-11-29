Россия закрепилась на второй строчке среди стран «Большой двадцатки» по ценовой доступности куриных яиц, уступив первенство лишь Индии. Рейтинг стоимости базового продукта составило агентство РИА Новости на основе анализа открытых данных.

По подсчетам аналитиков, самая выгодная покупка упаковки из 10 яиц среди государств G20 ждет жителей Индии, России и Индонезии. Безоговорочным лидером по дешевизне стала Индия, где десяток в среднем обходится в $0,79 (примерно ₽65). Вторую позицию удерживает Россия: согласно актуальным сводкам Росстата, стандартная упаковка стоит около $1,2, или почти ₽99. Замыкает тройку лидеров Индонезия с показателем $1,24 (около ₽102).

В пятерку государств с наиболее демократичными ценниками также попали два других крупных развивающихся рынка:

Китай: десяток яиц здесь продают в среднем за $1,33 (чуть меньше ₽110).

Бразилия: покупка упаковки обойдется примерно в $1,65 (почти ₽136).

На противоположном полюсе рейтинга оказалась Дания, ставшая единственным участником «двадцатки», где стоимость десяти яиц перешагнула психологическую отметку в четыре доллара — местным жителям продукт обходится в $4,13 (около ₽339). Дороже $3 (почти ₽247) за десяток платят также покупатели в США, Франции, Нидерландах, Австралии и ряде других стран объединения.