Международная федерация плавания (World Aquatics) отобрала у Канады право на проведение двух крупных стартов 2027 года после того, как Оттава отказалась оформлять визы российским атлетам. О переносе соревнований сообщила сама организация на своем официальном сайте.

В 2027 году канадские арены должны были принять сразу два престижных международных турнира: с 25 по 28 февраля здесь планировался этап Кубка мира по прыжкам в воду, а с 29 апреля по 1 мая — этап Кубка мира по синхронному плаванию. Из-за визовых барьеров оба старта пришлось экстренно перекраивать. Соревнования прыгунов уже официально перевели в Мексику, а турнир синхронисток временно вычеркнули из расписания — для него сейчас подбирают новую принимающую страну.

При этом в самой федерации постарались сгладить дипломатические углы. В заявлении World Aquatics подчеркивается, что организация дорожит многолетним партнерством с Канадой и рассчитывает вернуться туда с будущими турнирами, когда ситуация позволит.

Поводом для принципиальной позиции федерации стало ее собственное апрельское решение: 13 апреля World Aquatics полностью отменила санкции, действовавшие с 2022 года против атлетов из России и Белоруссии. Теперь российские спортсмены допущены ко всем стартам под эгидой организации в привычном статусе — с национальным флагом и гимном. Право выступать без ограничений вернули представителям плавания, прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло.