Сына певицы Валерии просят проверить на мошенничество после заявления в полицию от инвестора, так и не дождавшегося возврата вложенных средств. О претензиях к молодому бизнесмену сообщил Telegram-канал Baza.

Поводом для разбирательства стало обращение в правоохранительные органы 30-летнего жителя Саратова Виктора Плисковского. Еще в июне 2023 года он одолжил Арсению Шульгину ₽2 млн на развитие коммерческих проектов под щедрые 30% годовых. По словам заявителя, поначалу выплаты шли по графику, однако спустя год заемщик пожаловался на кассовый разрыв и предложил пролонгировать соглашение. Вскоре переводы окончательно прекратились, а сам Шульгин выдвинул идею растянуть возврат основного долга на пять лет.

Пострадавший инвестор уже добился судебного решения о взыскании с сына артистки свыше ₽2,3 млн, но реальных денег так и не увидел — в августе Шульгин официально получил статус банкрота.

Сейчас у других кредиторов, вкладывавшихся в его инициативы вокруг криптовалюты, импорта автомобилей из Китая и продаж на маркетплейсах, появились подозрения, что бизнес мог работать по принципу финансовой пирамиды. Плисковский просит полицейских выяснить, не уходили ли привлеченные капиталы на личные нужды самого организатора. По утверждению заявителя, в настоящее время сын певицы находится в Дубае.