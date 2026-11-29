В Москве на классифайд-площадке выставили на продажу редкий трехдверный заднемоторный хэтчбек Suzuki SC100 GX 1981 года выпуска за ₽2 млн. О необычном объявлении сообщил журнал «За рулем».

Пробег выставленного на продажу автомобиля составляет 77 тыс. км. В объявлении модель обозначена как Cervo, однако на деле перед нами леворульный экспортный вариант для европейского рынка, который сходил с конвейера с 1979 по 1982 год. Внешний вид машины отсылает к купе Suzuki Fronte Coupé, над обликом которого работало известное итальянское ателье Джорджетто Джуджаро.

Техническая начинка европейской модификации строилась вокруг мотора мощностью 47 л. с. Небольшая снаряженная масса — всего 650 кг — вместе с задним приводом и расположением двигателя сзади придает компактному хэтчбеку «азартную» управляемость.

По информации продавца, конкретно этот автомобиль привезли в Россию из Европы более десяти лет назад, и все это время он хранился только в частных собраниях. Кузов и узлы находятся в полностью аутентичном и отличном состоянии. Столь высокий ценник связан с тем, что модель изначально создавалась как недорогая и плохо сопротивлялась коррозии, поэтому до наших дней сохранились буквально считаные экземпляры.