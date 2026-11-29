Молния угодила в пассажирский лайнер авиакомпании «Ямал» во время захода на посадку в аэропорту Сочи. Об инциденте рассказала Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Самолет Airbus A320 летел в Сочи из Тюмени. Когда борт снижался примерно на высоте 400 метров, пилоты увидели яркую вспышку и услышали громкий хлопок. Экипаж не растерялся, продолжил снижение и штатно посадил лайнер на взлетно-посадочную полосу.

После приземления техники осмотрели фюзеляж и нашли след от разряда в носовой части — там отошло лакокрасочное покрытие.

Специалисты выполнили локальный ремонт прямо на месте, после чего борту разрешили продолжать эксплуатацию до полноценного технического обслуживания.