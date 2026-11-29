Известный калининградский врач-анестезиолог-реаниматолог Михаил Камышенко ушел из жизни на 55-м году жизни в зоне специальной военной операции. О смерти медика, наступившей 25 ноября при исполнении врачебного долга, проинформировала пресс-служба Минздрава Калининградской области.

Значительная часть профессионального пути Михаила Камышенко была связана с Городской клинической больницей скорой медицинской помощи: с 2016 по 2024 год он руководил там отделением анестезиологии и реанимации. Кроме того, в 2018–2021 годах доктор курировал это направление на уровне всего региона в статусе главного внештатного специалиста областного Минздрава.

В памяти сослуживцев он остался не только сильным управленцем и талантливым клиницистом, с которым коллектив плечом к плечу прошел суровые месяцы пандемии коронавируса, но и человеком редкой душевной щедрости. Заведующий отделением Александр Чуприков, близко друживший с погибшим, отметил его неутомимую энергию: по словам коллеги, врач «всегда пытался найти новое, придумать, воплотить это в жизнь». Главный врач ГКБСМП Эдуард Хасаншин назвал уход специалиста тяжелой потерей для клиники, подчеркнув, что доктор воспитал целую плеяду молодых врачей и спас множество пациентов.

С 2022 года Михаил Камышенко регулярно жертвовал собственными отпусками, чтобы в рядах добровольческого объединения «Друзья медицины Донбасса» помогать раненым в зоне СВО. Его самоотверженный труд был отмечен благодарностями президента РФ и Госдумы, а в 2025 году глава региона Алексей Беспрозванных вручил медику памятный знак в номинации «Сопричастность».

Детали трагедии не разглашаются. У врача остались жена и двое сыновей, которым областной Минздрав принес глубокие соболезнования.

Церемония прощания с Михаилом Камышенко пройдет 1 декабря с 11:00 до 12:00 в калининградском храме преподобного Герасима Болдинского (улица Колхозная, 41).