Опасный шторм с волнами высотой от 8 до 10 метров обрушится на акваторию у берегов Камчатки 30 ноября. Экстренное предупреждение для моряков распространило региональное управление МЧС России.

По прогнозам синоптиков и спасателей, стихия начнет набирать силу уже в первой половине дня 30 ноября. В это время десятиметровые водяные валы ожидаются в подрайоне 11314 (акватория Тихого океана).

К вечеру штормовой фронт сместится в соседний подрайон 11312, относящийся к Алеутскому округу. На этом разгул стихии не закончится: в первой половине ночи 1 декабря опасное волнение моря доберется и до участков, прилегающих непосредственно к побережью Алеутского округа.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендовали капитанам и судоводителям заранее учесть штормовой прогноз при планировании маршрутов и принять исчерпывающие меры безопасности.