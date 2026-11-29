Госпитализированный ранее с обширным инфарктом актер Никита Джигурда пошел на поправку и рассказал о заметном улучшении своего самочувствия. О ходе лечения и прогнозах медиков артист сообщил агентству ТАСС .

По словам Джигурды, сейчас он ощущает себя гораздо бодрее по сравнению с недавними днями, когда организм полностью отвергал еду и воду, а вес стремительно падал. За время обострения болезни артист потерял 18 килограммов — похудел с привычных «боевых» 86 кг до 68 кг. Однако пару суток назад аппетит вернулся, и состояние заметно стабилизировалось.

Артиста уже перевели из реанимационного отделения в обычную палату, где он приступил к восстановительным процедурам. Медики выдали ему около десяти страниц с иллюстрациями и инструкциями специальных упражнений для реабилитации.

Точных сроков выписки врачи пока не называют. Как объяснил актер, дальнейшая тактика зависит от поведения тромба в сердечной аорте, который и спровоцировал мощный удар. Слухи в прессе о проведенном шунтировании или других хирургических вмешательствах Джигурда опроверг: по его словам, поскольку он перенес сильнейший инфаркт на ногах и попал в клинику на скорой уже после случившегося, оперировать его нельзя — на сердце осталась «свежая рана». При этом доктора предупредили пациента, что опасный тромб в аорте по-прежнему несет риск и способен оторваться в любой момент.