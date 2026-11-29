Россиянку исключили из школы сербского языка в Белграде и закрыли ей доступ к учебным материалам после просьбы добавить русский перевод на карточки для занятий. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Галина (имя изменено) занималась сербским языком чуть дольше восьми месяцев и решила предложить преподавателю Милану Радовановичу перевести слова на карточках на русский, чтобы быстрее усваивать лексику. Вместо диалога ученица столкнулась с жестким решением: ей сообщили, что программа ей якобы не подходит, запретили дальнейшее посещение уроков и отключили от курсов.

В самой школе версию событий представили иначе. Педагоги заявили, что россиянка якобы портила настрой в группе — закатывала глаза и демонстрировала недовольство, а также обвинили ее в распространении клеветы об обучении. Галина все эти претензии отвергает и настаивает, что лишь выступила с инициативой сделать карточки удобнее.

Финансовая сторона конфликта тоже вызвала вопросы: произвели возврат средств, но лишь около ₽10 тыс. за два месяца обучения. Оплату за третий месяц, по словам Галины, ей так и не вернули.

Когда девушка вынесла историю в соцсети, под публикацией начали отписываться другие учащиеся — о схожих случаях отключения от занятий рассказали примерно 10 человек.