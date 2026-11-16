Лерчек осталась без денег на лечение рака: расходы возьмут на себя близкие

«Ъ»: друзья и знакомые оплатят лечение Лерчек от рака в Пекине

Общество

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассчитывает пройти лечение рака желудка четвертой стадии в одной из клиник Пекина, однако самостоятельно оплатить медицинскую помощь не может. Финансовую поддержку женщине намерены оказать друзья и знакомые. Как пишет «Коммерсантъ», об отсутствии у блогерши средств сообщили ее адвокаты.

Возможность отправиться за границу появилась после президентского помилования, о котором стало известно 14 ноября. Ранее Чекалиной отказали в разрешении на поездку в Китай, несмотря на тяжелый диагноз. Ее защитник Константин Третьяков пояснил, что указ распространяется на назначенное наказание, штраф по приговору и судимость.

До помилования блогерша находилась под ограничениями, установленными Гагаринским судом Москвы 31 июля. По делу о незаконном выводе за границу более ₽250 млн ей назначили пять лет условно и штраф ₽765 млн. Кроме того, Чекалиной запретили заниматься администрированием сайтов и созданием интернет-контента, а также обязали регулярно отмечаться в инспекции.

Приговор вступил в силу после решения Мосгорсуда от 5 ноября, который признал его законным. Уже 12 ноября блогерша обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, а спустя два дня стало известно о положительном решении. Теперь представители Чекалиной обсуждают организацию лечения в китайской клинике.

Еще одним обстоятельством дела стала пропажа дорогостоящих украшений, ранее изъятых у блогерши в ходе расследования. По информации адвокатов, драгоценности стоимостью в миллионы рублей исчезли у следователя МВД, в связи с чем Чекалина получила статус потерпевшей. Подробности расследования этого эпизода не раскрываются.

Точная стоимость предстоящего лечения и дата вылета в Пекин пока неизвестны. По сведениям «Коммерсанта», после выздоровления Чекалина сможет вернуться к профессиональной деятельности. Сейчас основным вопросом остается организация необходимой медицинской помощи, расходы на которую готовы покрыть люди из ее окружения.

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