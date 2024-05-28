Губернатору Подмосковья представили проект развития R&D-Центра фармкомпании «Биннофарм Групп» в Красногорске

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву представили проект развития R&D-Центра фармкомпании «Биннофарм Групп» в селе Ангелово городского округа Красногорск, где в 2023 году открылся центр фармацевтической разработки. Там работают около 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов, губернатор побывал на опытно-промышленном производстве, в аналитической лаборатории, а также пообщался с сотрудниками компании.

«Очень приятно, что проект имеет перспективу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому важному для нашей страны делу. Мы, в свою очередь, считаем своей задачей максимально оказывать содействие, помогать во всем, что касается разрешительной документации и, конечно, подготовки кадров. У нас в Физтех-лицее и университете много одаренных детей, которые занимаются и биологией, и химией, всем, что сегодня находится на стыке с ИИ, исследованиями. Вне всяких сомнений, мы специализируем школу», — сказал губернатор.

В центре есть лаборатории фармацевтического анализа и фармацевтической технологии, в которых проводятся разработка и совершенствование препаратов, в том числе, антикоагулянтов (препятствующие тромбообразованию), лекарств для лечения сахарного диабета, онкологии и не только. Ежегодно здесь создают 30-40 новых и доработанных видов препаратов. Их будут выпускать на производственных площадках «Биннофарм Групп»: Алиум» (Серпухов), «Биннофарм» (Зеленоград), «Синтез» (Курган) и «Биоком» (Ставрополь). В создание центра вложили 2,5 миллиарда рублей, к 2030 году здесь будут работать более 400 специалистов.

«Мы одновременно ведем разработку 40 новых препаратов, большая часть из которых — это первый дженерик. Все 100% — импортозамещение. Строительство этого центра стало нашим ответом иностранным фармацевтическим компаниям, которые уходят с рынка. Конечно, у нас есть задача — производить необходимые рынку препараты, чтобы в случае чего мы могли закрыть потребности пациентов», — рассказал директор по разработкам и регистрации «Биннофарм Групп» Алексей Чупин.

В рамках проекта по созданию R&D-Центра в 2025 году здесь появится учебно-научный центр, который создается совместно с МФТИ. Обучение там будут проходить студенты последнего курса бакалавриата и магистранты. Кроме того, планируется создание центра разработки биотехнологических препаратов, а также развитие жилищной инфраструктуры для сотрудников компании и строительство специализированной школы при учебном центре. В общей сложности в развитие центра до 2028 года вложат 16 миллиардов рублей.

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