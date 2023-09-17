Бойся и худей: как страшные квесты и фильмы ужасов помогают сбросить вес

Недавно Министерство социального развития Московской области составило список профессий будущего. В топе оказалась специальность «молекулярный диетолог». В сфере его задач – составление индивидуальных схем питания с учетом генетики и физиологии пациента. Обычно, пытаясь похудеть, мы начинаем считать калории или записываемся в фитнес-центр. Но оказывается, для того чтобы сбросить вес, порой достаточно... как следует испугаться. Разбираемся, как это работает.

СИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Каких только способов похудения не существует на свете: интервальное голодание, вегетарианство, всевозможные диеты – гречневая, кефирная, кето, «кремлевская» и пр. Для тех, кто мечтает избавиться от лишнего веса, но не хочет изнурять себя походами в спортзал или ограничиваться в еде, есть нетривиальный способ решения проблемы. Речь о сильных ощущениях, при которых повышается уровень адреналина в крови и происходит сжигание калорий. Не зря же замечено, что многие люди, когда сильно нервничают и переживают, меньше едят и начинают худеть.

В пользе или вреде столь необычного метода похудения нам помогла разобраться врач-физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

«Многие процессы в организме находятся во власти гормонов, которые влияют в том числе и на метаболизм, – обмен веществ. Адреналин вырабатывается в ответ на стресс, на страх, на ощущение опасности и в целом на эмоциональные встряски», – говорит врач.

Проще говоря, адреналин – реакция организма на эмоциональное возбуждение. А как его получить с нашей размеренно-офисной жизнью? Выход есть. Экстремальные виды спорта, аттракционы вроде «комнат страха» или квестов и даже просмотр фильма ужасов – любое из этих занятий поможет похудеть.

Фото: [ Дмитрий Феоктистов/ТАСС ]

В КИНО ИЛИ НА БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ?

Как это работает? После того как человек чего-то испугается, надпочечники выбрасывают в кровь гормон адреналин в высокой концентрации.

«И клетки печени получают сигнал о том, что организму срочно нужна глюкоза, чтобы справиться с повысившимся уровнем адреналина. В работу включаются ферменты, преобразующие жир в жирные кислоты. А они, в свою очередь, попадают во все ткани и органы и снабжают их энергией, расходуя калории», – раскрывает врач механизм утилизации лишнего жира.

Страх в буквальном смысле вынуждает организм худеть. Например, полтора часа просмотра ужастика или захватывающего триллера сжигают около 120 ккал. Чтобы потратить такое же количество калорий, занимаясь спортом, придется провести на беговой дорожке не меньше 15 минут.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ

Казалось бы, отличная диета. Бойся и худей на здоровье. Однако у этой медали есть и вторая сторона.

«Не забывайте, что страх – это всегда стресс. А он заставляет надпочечники повышать выброс другого гормона – кортизола. Этот гормон посылает в мозг сигналы о срочном пополнении запасов», – поясняет Малиновская.

Проще говоря, испугавшийся мозг спустя какое-то время командует организму: «Нужно срочно что-то съесть!» И эти «качели», когда в организме по очереди бушуют разные гормоны – то адреналин, то кортизол, – могут привести к расстройству пищевого поведения. Если раньше вы могли погасить аппетит яблоком или йогуртом, то со временем вас будет тянуть лишь на вредное: сладкое, соленое или жирное. А это неизбежно приведет к набору веса.

Так что же делать? Врачи единодушны в одном: все хорошо в меру. Избавиться от лишнего веса помогут физическая активность, сбалансированное питание и душевное равновесие.

факт

Термин «адреналин» произошел от латинского ad (при) и renalis (почечный). Адреналин открыт биохимиком Джоном Абелем в 1898 году при изучении химического состава тканей организма.