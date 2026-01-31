Творог — это классический продукт для здорового питания, ценный источник белка и кальция. Но его польза напрямую зависит от того, как и с чем мы его едим. Правильные сочетания помогают организму полностью усвоить питательные вещества и получить от простого продукта максимум преимуществ. О ключевых принципах рассказывает диетолог Мария Стаховская.

Какой творог выбрать для здоровья

Первое правило — внимание к составу. Самый полезный вариант — это натуральный творог без лишних добавок, ароматизаторов и загустителей.

«Для ежедневного рациона лучше выбирать творог с умеренной жирностью, от 5% до 9%. Обезжиренный продукт часто менее вкусен, и из него хуже усваивается кальций, а слишком жирный создает лишнюю нагрузку. Главное — чтобы в составе были только молоко и закваска», — советует Стаховская.

Секрет идеального усвоения: добавьте клетчатку

Чтобы белок из творога усваивался максимально эффективно, его не стоит есть в одиночку. Лучший помощник в этом деле — пищевые волокна.

«Клетчатка выполняет роль метлы для кишечника. Она улучшает пищеварение и создает оптимальную среду для усвоения нутриентов. Поэтому идеальная пара для творога — это свежие овощи, зелень или ложка отрубей», — объясняет диетолог.

Такое сочетание не только помогает перевариванию, но и продлевает чувство сытости, а также поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

С чем сочетать творог для вкуса и пользы

Если хочется сладкого варианта, лучше отказаться от чистого сахара в пользу природных подсластителей и витаминов.

Фрукты и ягоды. Черника, малина, киви или банан обогатят блюдо витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Это полезный и вкусный десерт.

Мед или сироп топинамбура. Ложечка натурального меда добавит энергии и полезных ферментов.

Орехи и семена. Горсть грецких орехов, миндаля или семян льна добавит полезных жиров Омега-3, белка и хрустящей текстуры.

«Помните, что творог с ложкой сметаны и зеленью — это полноценный белковый перекус. А творог с бананом и орехами — отличный вариант сытного завтрака, который зарядит энергией», — отмечает Мария Стаховская.

Какая польза для организма

При грамотном употреблении творог становится мощным инструментом для поддержания здоровья:

Для костей и зубов : за счет высокого содержания легкоусвояемого кальция.

Для мышц: является источником медленного белка казеина, который питает мышцы длительное время.

Для нервной системы: благодаря витаминам группы B.

Для обмена веществ: содержит метионин — аминокислоту, которая улучшает работу печени.

Простые и полезные блюда из творога

Творог хорош не только в свежем виде. Из него можно готовить полезные блюда, если соблюдать принципы.

Сырники или запеканка. Готовьте их на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла или запекайте в духовке. Вместо муки высшего сорта можно добавить овсяные хлопья или цельнозерновую муку.

Творожный соус или дип. Взбейте творог с йогуртом, укропом и чесноком — получится отличная заправка для салатов или полезный соус к овощным палочкам.

Творожное суфле. Смешайте творог с яйцом и ягодами, запеките в формочках — вкусный и нежный десерт без лишнего сахара.

Главное правило в готовке — минимальная обработка и полезные добавки.