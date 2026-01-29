Генетика не приговор: врач назвала способы отсрочить раннюю менопаузу

О том, какие факторы действительно ускоряют истощение овариального резерва и какие превентивные меры существуют, рассказала Мария Романенко, акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья.

Для многих женщин диагноз «ранняя менопауза» звучит как необратимый приговор, ассоциируясь с утратой фертильности и преждевременным старением. Однако современная репродуктология рассматривает это состояние не как фатальную неизбежность, а как процесс, на многие аспекты которого можно повлиять.

Что сильнее бьет по яичникам: гены или образ жизни?

«Важно разделять понятия ранней менопаузы и преждевременной недостаточности яичников. Если первая наступает в 40–45 лет, то вторая — до 40. И хотя генетическая предрасположенность играет значительную роль, унаследованные гены — это лишь фон, на котором действуют управляемые факторы. Наша задача — влиять на то, что поддается коррекции», — поясняет врач Романенко.

Специалист выделяет два основных типа факторов, определяющих скорость снижения фолликулярного запаса.

К внутренним, или эндогенным, относятся наследственность и некоторые генетические патологии. Эти элементы практически не поддаются модификации.

Значительно более управляемой категорией являются внешние воздействия. В их числе — хирургические вмешательства на яичниках, контакт с промышленными токсинами, а также образ жизни.

«Курение — это один из самых мощных и при этом модифицируемых факторов риска. Компоненты табачного дыма обладают доказанным токсическим эффектом на ткань яичников, напрямую ускоряя апоптоз (гибель) фолликулов. Отказ от этой привычки — первостепенная мера защиты репродуктивного здоровья», — акцентирует Мария Романенко.

Практическая стратегия: как сохранить овариальный резерв

Для женщин, входящих в группу риска, эксперты разработали комплекс профилактических стратегий.

Его основу составляет коррекция образа жизни, включающая сбалансированное питание, регуляцию стресса и поддержание здорового индекса массы тела. Следующим шагом является минимизация контакта с токсическими веществами как в быту, так и на производстве. Однако наиболее эффективными считаются методы активного медицинского вмешательства.

Современная медицина в борьбе за репродуктивное здоровье

Речь идет о своевременной оценке овариального резерва. Эти исследования дают четкое понимание индивидуального репродуктивного «капитала».

Для тех, кто планирует отложенное материнство или проходит лечение, сопряженное с риском для фертильности, оптимальным решением может стать криоконсервация ооцитов — процедура сохранения жизнеспособных яйцеклеток на будущее.

«Современная медицина позволяет не пассивно ожидать наступления возрастных изменений, а активно участвовать в сохранении своего здоровья. Регулярные визиты к гинекологу, оценка резерва яичников и знание своих рисков открывают возможность для персонализированного подхода. Это позволяет если не полностью предотвратить раннюю менопаузу в случае генетической предрасположенности, то максимально отсрочить ее наступление и смягчить последствия для организма», — резюмирует доктор Романенко.

Вывод: от пассивности к активной позиции

Таким образом, несмотря на весомость генетического компонента, прогноз при раннем истощении яичников сегодня выглядит значительно более оптимистично. Комбинация ответственного отношения к своему здоровью со стороны женщины и возможностей медицины создает реальные инструменты для управления репродуктивным возрастом.