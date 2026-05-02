В канаве с водой обнаружено пять мешков с останками человека: в Ленинградской области возбуждено уголовное дело

В пятницу, 1 мая, в канаве, заполненной водой, в Ленинградской области были обнаружены пять черных мусорных пакетов. Внутри полиэтиленовых мешков, как установлено в ходе первичного осмотра, находились фрагменты человеческого тела. Следователи возбудили уголовное дело, сообщил телеграм-канал Следственного управления СК России по Ленинградской области.

По информации ведомства, останки, предположительно, принадлежат мужчине. Местность, где произошло событие, расположена между поселком имени Свердлова и территорией карьера Мяглово.

Сразу после поступления сигнала, как уточняется в сообщении ведомства, на место происшествия для проведения неотложных оперативных действий выехала усиленная следственно-оперативная группа. Руководил группой заместитель руководителя местного следственного отдела. В ее состав вошли следователи, следователи-криминалисты отдела криминалистики, сотрудники полиции, а также судебный эксперт.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершения преступления. Назначен ряд судебных экспертиз», — указано в сообщении ведомства.

«Фонтанка» располагает информацией, согласно которой человеческие останки были расфасованы по пяти мусорным мешкам. Каждый из них, по информации источника, содержал не просто отдельные фрагменты, а был дополнительно упакован в пять слоев полиэтиленовой пленки. Предположительно, человек был убит уже давно. Пол предварительно удалось определить по плавкам. Останки отправлены в морг.

«Части тела уже успели разложиться», — говорится в статье «Фонтанки».

