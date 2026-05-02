Машина уничтожена полностью: подробности атаки беспилотника на семью, направлявшуюся в Брянск

В Хомутовском районе Курской области беспилотный летательный аппарат, запущенный противником, нанес удар по легковому автомобилю. В салоне машины находилась семья из Белгородской области, которая направлялась в сторону Брянска, сообщил в канале МАХ губернатор региона Александр Хинштейн.

По информации губернатора, в результате произошедшего два человека — мужчина и женщина — получили акубаротравмы. Еще один мужчина, по предварительной информации, пострадал сильнее: у него диагностировано осколочное ранение левой ноги.

Всем пострадавшим, как сообщил глава области, силами экстренных служб была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Сам автомобиль, по данным губернатора, восстановлению не подлежит — он уничтожен полностью.

Состояние пострадавших, по предварительным данным, стабильное. Как только позволит оперативная обстановка и минует угроза повторных атак, их планируется транспортировать в Курскую областную больницу для дальнейшего обследования и полноценного лечения.

