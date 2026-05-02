Прощальный взгляд: Киркоров вспомнил последнюю встречу с отцом и сделал признание о своей вине

Певец Филипп Киркоров в выпуске программы «Секрет на миллион», ведущей которой является Лера Кудрявцева, сделал откровенное признание. Артист рассказал, что чувствует себя отчасти виноватым в кончине своего отца — Бедроса Киркорова, сообщил Super.

Как поведал певец, его отец перестал ходить после того, как ему сделали неудачный укол в ногу. Медицинский работник, по словам Филиппа Бедросовича, задел нерв. Это привело к тому, что у Бедроса Киркорова начались серьезные проблемы с позвоночником. В случившемся артист, как он признался, видит и свою долю ответственности.

«Ему неправильно укол сделали в ногу, и он перестал ходить. Он до 90 лет был такой живчик! У него что-то было с позвоночником, и ему сделали укол. Это с моей подачи было, я обратился к одному врачу. Считаю себя виноватым в этом немножко, конечно. Укол сделали и задели какой-то нерв», — высказался он.

Также Киркоров поделился воспоминаниями об их последней встрече с отцом. По его словам, он вошел в комнату, где находился Бедрос Киркоров, и сразу осознал — им суждено попрощаться навсегда.

«Я зашел к нему. Он так смотрел, и я почему-то понял, что это последний раз. Я почему-то увидел этот взгляд прощальный, как мамин прощальный взгляд в больнице. Может, у них у всех одинаковый взгляд, когда они чувствуют, что уходят?» — задался вопросом певец.

Ранее сообщалось, что наряд Прохора Шаляпина на премьере трека Волочковой вызвал ажиотаж.