Фанерование, плиткорез и личный опыт: депутат Шаипов встал к станку на производстве в Химках

Муниципальный депутат Руслан Шаипов в среду, 29 апреля, вместе с предпринимателями Химок посетил производственные мощности компании «Белый ясень», расположенные в микрорайоне Сходня, сообщила администрация городского округа.

По данным администрации, организация работает на территории округа с 2004 года. Основной вид ее деятельности — обработка древесно-плитных материалов. Гостей провел по цехам совладелец предприятия Михаил Вайнруб, устроив для всей группы небольшую экскурсию.

Ключевое направление работы компании, — это фанерование, то есть нанесение тонкого шпона на поверхность плитных материалов. Услуги, предоставляемые «Белым ясенем», как отметили в администрации, пользуются спросом у мебельных фабрик, а также у частных заказчиков.

В одном из цехов Руслан Шаипов решил не ограничиваться ролью наблюдателя и попробовал выполнить технологическую операцию самостоятельно. Под руководством мастера участка депутат провел этап обработки материала, использовав для этого плиткорез — специальное оборудование для резки.

«Когда своими руками пробуешь, пусть даже несложную операцию, сразу чувствуешь и технологию, и отношение людей к делу. С 2004 года на одной площадке – это серьезный показатель. Видно, что коллектив сложился и знает свою работу до мелочей», – поделился впечатлениями Руслан Шаипов.

После того как осмотр производственных мощностей завершился, участники встречи перешли к обсуждению актуальных мер поддержки бизнеса. Представители МКУ «Малый бизнес Химки», по информации источника, подробно рассказали предпринимателям о муниципальных и региональных субсидиях, на которые могут рассчитывать местные производители.

«Бизнесмены Химок могут пользоваться возможностями проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия". Он реализуется на федеральном уровне и направлен на помощь бизнесу», — напомнил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Ранее сообщалось, что в Химках глава округа встретилась с сотрудниками фармацевтического предприятия в рамках «выездной администрации».