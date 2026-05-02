Фальшивый рейтинг: маркетолог рассказал, как бизнес манипулирует отзывами в интернете

Оценки и комментарии пользователей в Сети давно утратили статус беспристрастного отражения клиентского опыта. Сегодня они все чаще трансформируются в действенный механизм раскрутки товаров и услуг. Таким мнением поделился маркетолог и основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер, сообщила Лента.ру.

Современные предприниматели, по словам Фишера, прекрасно осведомлены о поведенческой модели покупателей. Перед оформлением заказа люди в обязательном порядке изучают рейтинги и читают чужие впечатления. Используя этот психологический триггер, бизнес активно пытается влиять на поле мнений.

Специалист отметил, что на рынке давно действуют целые организации, которые профессионально размещают отзывы на самых разных цифровых площадках. География охвата широкая: от навигационных карт и геосервисов до узкопрофильных сайтов-агрегаторов.

Фишер добавил, что инструмент используется не только для создания позитивного фона. Речь идет также о публикации негативных комментариев, которые часто заказывают конкуренты для того, чтобы намеренно подорвать репутацию соперничающей компании.

«Особая ситуация сложилась на маркетплейсах. Там продавцы могут быстро нарастить количество отзывов, чтобы продвинуть товар. Например, оформляют заказы через знакомых со скидкой, получают комментарии и возвращают товар обратно в оборот. В результате товар выглядит востребованным уже на старте продаж. Видеоотзывы также не всегда говорят о реальном опыте. Их тоже можно заказать. В кадре будет человек, который просто зачитывает нужный текст», — рассказал Фишер.

Ранее сообщалось, что предпринимателям Московской области компенсируют затраты на маркетплейсы.