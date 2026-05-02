Скончался 41‑летний Дмитрий Кузьмин — фигурант дела о жестоком избиении 33‑летней модели

В субботу, 2 мая, появилась информация о кончине 41-летнего бизнесмена Дмитрия Кузьмина, который ранее жестоко избил 33-летнюю модель Анжелику Тартанову. Незадолго до своей смерти предприниматель переписал все принадлежащие ему банковские счета на имя своих родителей. Адвокат бизнесмена Темур Фидаров пояснил, что у его подзащитного были диагностированы серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, сообщил The Voice со ссылкой на телеграм-канал 112.

«Кузьмин перенес две операции на сердце и после произошедшего находился в тяжелом эмоциональном состоянии. Он скончался в конце апреля. Фидаров также заявил, что ни пострадавшая, ни ее представители не выходили на связь по вопросу возможных выплат», — The Voice цитирует телеграм-канал 112.

По данным следствия, бизнесмен ранее жестоко избил модель Анжелику Тартанову. История пострадавшей началась еще в конце ноября 2025 года. Тогда 33-летняя девушка перестала выходить на связь в Москве. Спустя две недели после ее исчезновения удалось найти местонахождение модели. Она лежала в столичной больнице.

Медики, принимавшие пациентку, пояснили своеобразие ее состояния. На момент поступления в клинику девушка находилась в крайне тяжелой физической форме. Врачи зафиксировали у нее сразу несколько серьезных диагнозов: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, обширный отек головного мозга. Для ее стабилизации врачам пришлось прибегнуть к экстренному хирургическому вмешательству — трепанации черепа.

Ранее сообщалось, что суд не смягчил приговор серийному убийце из Любима.