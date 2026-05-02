Рынок временной занятости в общепите Подмосковья вырос на 70 %: зарплаты достигают 61,3 тыс. руб. в месяц

Рынок временной занятости в сфере общественного питания Московской области демонстрирует взрывной рост. Специалисты сервиса «Авито Подработка» изучили данные платформы за первые три месяца 2026 года и зафиксировали значительное увеличение как количества вакансий, так и уровня предлагаемых зарплат. Итогами исследования располагает редакция REGIONS.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число предложений о неполной занятости в этом сегменте подскочило на 70%. Иными словами, вакансий стало больше примерно в 1,7 раза. Что касается денежного вознаграждения, то средняя зарплата для сотрудников на подработке достигла порядка 61,3 тыс. руб. в месяц — и это при неполном рабочем дне.

«Какие именно специалисты оказались наиболее востребованы? В первом квартале 2026 года бизнес-заказчики чаще всего искали пиццамейкеров. Число предложений для этой позиции выросло почти в полтора раза — на 44% относительно прошлого года», — отмечено в статье REGIONS.

По данным аналитиков, вторыми по востребованности оказались повара: число вакансий для них увеличилось на 41%. Обе эти профессии относятся к числу ключевых для любой кухни — без них заведение попросту не сможет готовить блюда и своевременно отдавать заказы.

Алиса Шадрина, занимающая пост HR-директора сети «Додо Пицца» в России и Центральной Азии, высказала мнение, что люди остаются там, где находят стабильный доход, удобный график и возможности для карьерного и профессионального развития. При этом и бизнес меняет подход: компаниям важно не просто закрыть смену, а построить такой опыт работы, чтобы сотруднику самому захотелось задержаться в компании надолго.

«Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка", добавил, что особенно востребованы на неполной занятости оказались официанты и кухонные работники», — говорится в статье REGIONS.

