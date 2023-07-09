Качество, точность, скорость: выяснилось, как специалисты МОНИКИ подтверждают и опровергают страшные диагнозы

В эти выходные подмосковные доктора вновь отправились в зеленые зоны, чтобы принять участие в акции «Проверь здоровье в парке», сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Это еще один способ держать свое здоровье на контроле. Но если вам хочется перепроверить диагноз, который поставили в районной поликлинике, особенно если речь идет об онкологии, можно обратиться в Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского. Рассказываем, как туда попасть и чем могут помочь его специалисты.

ПОДТВЕРДИТЬ, ДОПОЛНИТЬ, ОПРОВЕРГНУТЬ

От точного исследования и опыта врача зависит, поставят ли вам верный диагноз и насколько эффективное лечение выберут. Когда на кону здоровье и даже собственная жизнь, многие пациенты идут за вторым мнением в платные центры или просят дать направление в московские клиники. На базе МОНИКИ работает референсный центр морфологической диагностики, к его специалистам можно обратиться по полису ОМС, взяв направление у участкового врача.

Качество, точность и скорость диагностики – вот три главных качества, которым следуют медики референсного центра. Благодаря новому диагностическому оборудованию, мощным компьютерам и проверенным методикам они могут подтвердить, дополнить или опровергнуть поставленный вам диагноз.

90% тех, кто приходит в референсный центр, – это пациенты с онкологическими диагнозами, рассказала руководитель отделения морфологической диагностики отдела онкологии МОНИКИ им. Владимирского, доктор медицинских наук Галия Сетдикова.

«Инициаторами создания центра стали именно подмосковные онкологи. Московская область очень большая, и порой было непросто понять, куда направить пациента, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Это был острый вопрос. А сейчас пациент может приехать к нам и получить «второе мнение», – говорит Сетдикова.

С появлением референсного центра все исследования попадают к профессионалам, которые лучше всех разбираются в этой сфере. Врачи пересмотрят уже выданные заключения, томографические и рентген-снимки, маммограммы, анализы. Пациенты с онкодиагнозами привозят так называемые «стекла» – тонкие срезы биологических материалов между двумя прямоугольными кусочками стекла, которые рассматривают под микроскопом, чтобы выявить раковые клетки.

ТАКТИКА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Часто ли ошибаются врачи районных поликлиник? Как показал опыт, в 96% случаев никакой корректировки лечения или уточнения диагноза не требовалось. И это тоже хороший результат.

Как говорит Сетдикова, создание такого центра – это важный шаг вперед в развитии медицины Подмосковья, а не еще одно подспорье участковым врачам.

Фото: [ Денис Трудников ]

Она привела такой пример: если пациенту поставили диагноз «инвазивный рак молочной железы», то на сегодняшний день этого недостаточно для полноценного лечения. Необходимо еще определить молекулярный тип рака и уже потом выбрать гормональную или химиотерапию, или даже комбинацию нескольких видов лечения. И как раз такие уточнения к диагнозу могут дать врачи центра. В нем работают почти 30 человек, из них 15 – лаборанты, и большинство имеет высшую категорию, а «второе мнение» высказывают 10 врачей центра. Среди них и молодые талантливые специалисты, и опытные медики с ученой степенью. В такой связке «опыт + молодость» врачам удается достигать большей точности в принятии решения.

Лечение здесь не назначат, но скажут вашему врачу, что необходимо сделать для выбора тактики выздоровления.

Центр пользуется спросом, за последний год поток пациентов увеличился втрое. Если в первом квартале 2022 года сюда обратился 751 пациент, то в первом квартале 2023 года – уже 2858.

Долго ли готовится «второе мнение»? Если требуется пересмотреть уже имеющиеся анализы, то один день. Если материал не очень хорошего качества, то день-два, но в любом случае заключения придется ждать не дольше пяти рабочих дней.

кстати

Идея создания референсных центров родилась в Европе в 2006 году. Благодаря центрам любой врач, столкнувшийся с редким заболеванием или неясным диагнозом, может получить дистанционную консультацию эксперта.

Как попасть в этот центр?

Любой житель Московской области может обратиться к своему лечащему врачу за направлением, услуга бесплатная. Анализы, «стекла» или снимки пациент может привезти сам или передать с доверенным лицом, отправить по почте.