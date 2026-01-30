Как защитить мозг от Альцгеймера: семь простых правил для долгой памяти
Фото: [Центральная городская поликлиника в Лобне на 600 посещений в смену/Медиасток.рф]
Болезнь Альцгеймера — одно из самых страшных заболеваний, от которого стремятся защититься многие. Для этого существует несколько простых правил, которые помогают сохранить здоровье мозга.
Важной мерой является поддержание мышечной силы. С возрастом мышцы теряют тонус, что повышает риск травм и ухудшает когнитивные функции. Регулярные физические упражнения с отягощениями помогают сохранить здоровье костей и улучшить настроение.
Также полезно развивать мозг с помощью новых занятий — изучения языка жестов, чтения и настольных игр.
Диета с высоким содержанием клетчатки, включающая овощи, орехи и цельнозерновые продукты, улучшает состояние кишечника, что положительно влияет на работу мозга.
Уход за полостью рта — еще один важный фактор: регулярное использование зубной нити и посещение стоматолога снижают риск инфекций, связанных с развитием деменции.
Социальная активность и отказ от алкоголя помогают поддерживать когнитивные способности.
Проверка слуха также играет роль: снижение слуха связано с повышенным риском деменции.
Курение и загрязненный воздух увеличивают вероятность болезни, поэтому отказ от вредных привычек необходим для защиты мозга.