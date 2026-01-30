Как защитить мозг от Альцгеймера: семь простых правил для долгой памяти

Фото: [ Центральная городская поликлиника в Лобне на 600 посещений в смену/Медиасток.рф ]

Болезнь Альцгеймера — одно из самых страшных заболеваний, от которого стремятся защититься многие. Для этого существует несколько простых правил, которые помогают сохранить здоровье мозга.

Важной мерой является поддержание мышечной силы. С возрастом мышцы теряют тонус, что повышает риск травм и ухудшает когнитивные функции. Регулярные физические упражнения с отягощениями помогают сохранить здоровье костей и улучшить настроение.

Также полезно развивать мозг с помощью новых занятий — изучения языка жестов, чтения и настольных игр.

Диета с высоким содержанием клетчатки, включающая овощи, орехи и цельнозерновые продукты, улучшает состояние кишечника, что положительно влияет на работу мозга.

Уход за полостью рта — еще один важный фактор: регулярное использование зубной нити и посещение стоматолога снижают риск инфекций, связанных с развитием деменции.

Социальная активность и отказ от алкоголя помогают поддерживать когнитивные способности.

Проверка слуха также играет роль: снижение слуха связано с повышенным риском деменции.

Курение и загрязненный воздух увеличивают вероятность болезни, поэтому отказ от вредных привычек необходим для защиты мозга.