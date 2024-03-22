«Кодировка» возможна: врачи рассказали, как вылечить зависимость от маркетплейсов

Маркетплейсы уже достаточно прочно вошли в нашу жизнь. Однако из полезных сервисов, позволяющих приобрести нужные вещи, не выходя из дома, они постепенно превратились в еще один вид зависимости. Нередко люди сами признают, что уже не могут провести и дня без покупок, хотя ничего сверхважного не приобретают.

Врачи объяснили, как возникает шопоголизм, и можно ли его вылечить, как алкогольную или наркотическую зависимость.

Истоки проблемы — внутри

«То, что мы называем шопоголизмом, в научной среде называется «ониомания». Это не самостоятельный диагноз, а лишь симптом психологических проблем. Когда человек тратит деньги на покупки, он получает кратковременное удовольствие, причем впоследствии эти решения могут сопровождаться чувством стыда, как при игромании или употреблении психоактивных веществ. Ониомания чаще всего развивается как симптом внутренней пустоты, неудовлетворенности реальной жизнью, тревожности, а также в периоды депрессии или, наоборот, эмоционального подъема», — сообщила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» клинический психолог, кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн.

К импульсивным покупкам, продолжила она, женщин и мужчин подталкивает желание контроля над своей жизнью. Момент покупки дает ощущение свободы, как будто человек может распоряжаться своей жизнью. Впоследствии шопоголик пожалеет о нерациональной покупке, но это ощущение заставляет его тратить деньги снова и снова.

Лекарства не существует

«Для шопоголиков существуют группы по борьбе с зависимостью. «Кодировка» в данном случае возможна за счет психотерапии и установлении лимита на покупки. Методы психотерапии обучают зависимого от шопинга распознавать свои эмоции в момент тяги к покупке и останавливать этот момент», — рассказала наша собеседница.

Аналогичным мнением с нами поделилась подмосковный врач-психиатр Александра Ильгизова, член ассоциации КБТ-терапевтов. По ее словам, медикаментозно излечить зависимость от маркетплейсов нельзя.

«В современных клинических рекомендациях «кодировки» для шопоголиков не предусмотрено. В отличие от алкоголизма и наркомании, при данной зависимости нет привнесенного извне химического вещества, которое встраивается в обменные процессы организма. Однако самой сути зависимости это не меняет», — подчеркнула специалист.

Чтобы ушла зависимость, считает врач, нужно, чтобы личность стала осознаннее, гармоничнее, понимала свои потребности и какие неприятные чувства она пытается «заместить» покупками. В мировом сообществе есть психотерапевтические практики DBT и КБТ — терапии, работающие с зависимостями, а также программа «12 шагов».

Нуждаются в помощи

Лишние покупки, уверяет собеседница, в моменте могут доставить быструю радость от обладания вещью, однако это чувство так же быстро и проходит, поэтому нужно «еще и еще». В погоне за дофаминовым допингом пропадает личностная целостность.

«Часто шопоголики пытаются удовлетворить этим другие свои потребности: в заботе, внимании, ласке, похвале. Некоторые бегут от реальности — покупка вместо того, чтобы принять ситуацию, найти решение проблемы. У других покупка — это способ перестать обдумывать мысли по кругу и переживать», — отметила Ильгизова.

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