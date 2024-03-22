Серьезная опасность: биотехнолог раскритиковал чипы Илона Маска, возвращающие зрение

Илон Маск анонсировал выпуск имплантов от компании Neuralink, способных вернуть зрение даже тем, кто слеп от рождения. Насколько эти устройства безопасны, и чего от них ожидать, нам рассказал международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов.

Он отметил, что импланты, позволяющие вернуть зрение, это отличная технология, в которой компания Илона Маска — далеко не пионер и инноватор.

«Американские ученые из Университета Райс анонсировали подобную технологию в 2017 году, тогда она была предложена в виде плоского микроскопа FlatScope, который позволил бы вернуть человеку не только зрение, но и слух. А российские ученые в 2019-2022 годах разработали и представили результаты доклинического тестирования технологии ELVIS, способной восстановить зрение, но не всем группам пациентов, а только со специфическими заболеваниями сетчатки глаза», — рассказал Вострухов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Компания Neuralink, по мнению эксперта, делает очередной не революционный, а эволюционный шаг в развитии нейрочипирования, связанный с разработкой новых и более совершенных технологий производства. Однако не следует ожидать, что технология стимулирования отдельных участков головного мозга, связанных со зрением, приведет к ошеломительным результатам: механизм зрения настолько сложен, что полного успеха в его восстановлении, особенно при врожденных патологиях, добиться очень сложно.

«Настораживают, как обычно, опережающие сообщения об успехах компании Илона Маска до получения надежных результатов клинических испытаний. Даже принимая во внимание текущий уровень микрохирургии, все операции на головном мозге чрезвычайно сложны, а в области внедрения в мозг микрочипов, стимулирующих определенные его области, в особенности», — предупредил наш собеседник.

Существуют, продолжил он, высокие риски травматизации при проведении хирургических операций, или же врачи могут получить не совсем тот эффект при долговременном функционировании нейроимплантов у конкретного человека. Не исключено, что результат, напротив, будет негативным.

«Пока до конца не известен срок годности биочипов. Непонятно также, как будет меняться их эффективность с течением времени, не будет ли мозг «защищаться» от чужеродного источника электрических импульсов — для ответов на все эти вопросы требуется проведение длительных и дорогостоящих исследований. Без них практическое применение новой технологии невозможно и может представлять серьезную опасность», — заключил Вострухов.

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