«Крепкий человек и не заметит, что заразился»: стало известно, как спастись от атаки гриппов осенью

Эксперты ВОЗ рассказали, какие простудные заболевания нас ждут в предстоящем сезоне. Остерегаться стоит не COVID-19, а сразу 4 штаммов гриппа. В Министерстве здравоохранения Московской области уже откликнулись на эту новость. Прогноз не видится подмосковным специалистам неожиданным и страшным, поскольку к нему давно готовы: вакцины закуплены, прививочная кампания стартовала.

МУТИРУЕТ КАЖДЫЙ ГОД

Международные эксперты в области вирусологии и эпидемиологии утверждают, что в конце 2023 года по всему миру будут циркулировать смертельные штаммы гриппа, которые окажутся куда опаснее, чем пресловутая «корона». По их словам, будет крайне высока летальность после осложнений. Вирусы названы «поименно». Первый – грипп А (H1N1), или свиной грипп; второй – грипп A (H3N2), или гонконгский грипп; третий – вирус гриппа группы B-Victoria; четвертый – вирус гриппа группы B-Yamagata.

«Вирус гриппа мутирует каждый год, однако не нужно думать, что новый штамм – это что-то абсолютно другое по структуре и своему воздействию, – утверждает вирусолог Владимир Никифоров. – Приобретая новые черты, вирус того же свиного гриппа остается по своей формуле таким же, как был. Поэтому все вакцины содержат в своем составе его белки и учат нашу иммунную систему «распознавать» врага. А мутация – это просто обновленная деталь микроба. Если упрощать, то будет уместно такое сравнение. Мутация как новая шляпа для человека. Неважно, в какой шляпе к нам придет свиной грипп. Вакцины будут эффективны против любого его облика».

По словам эксперта, четырехвалентные противогриппозные вакцины во всем мире каждый год включают в себя не только штаммы группы А, но и штаммы группы В. Поэтому в составе профилактических средств, по сути, есть противоядия и от «Виктории», и от «Ямагаты». Одно плохо – ни одна вакцина не гарантирует 100-процентной защиты. То есть человек со слабым иммунитетом даже после прививки заболеть может. Однако перенесет вирус значительно легче.

ЭПИДЕМИИ НЕ БУДЕТ

«В Подмосковье от гриппа вакцинировались уже 230 тыс. человек, – уточнили в подмосковном Минздраве. – Среди них 50 тыс. детей. До конца осени привить планируется до 60% населения, а это 4,5 млн человек».

60% – та самая прослойка защищенных от вируса людей, благодаря которой циркуляция вируса должна сойти на нет еще в середине зимы. Когда иммунизация охватывает большинство жителей того или иного региона, эпидемии не возникает.

«Задача любой вакцины от гриппа – сформировать так называемый фоновый иммунитет, – пояснила иммунолог из Клина Елена Зирновкина. – Он снижает риск тяжелого течения заболевания. Крепкий человек и не заметит, что заразился, а слабый может слечь с температурой. Однако продержится она каких-нибудь 2–3 дня и не даст осложнений. То есть такие последствия заражения вирусом, как бронхит, пневмония, стенокардия, гипогликемия или тромбоз, исключены».

кстати

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Для этого надо записаться по телефону 122 или через региональный портал госуслуг. Детей вакцинируют прямо в учебных учреждениях – школах или детских садах. С октября начнут работать передвижные комплексы вакцинации – нужны паспорт и полис.