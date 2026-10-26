Врачи Лутар и Эбер назвали повышающие риск рака предметы в доме

По мнению Лутара, опасные химикаты содержатся в агрессивной бытовой химии, чистящих средствах с сильными ароматизаторами и электрических освежителях воздуха. Специалист уточнил: эти предметы безопасны, но использовать их стоит не ежедневно, а, например, для удаления сложных пятен и сильных запахов. Эбер добавил: опасными могут быть плиты и духовые шкафы, работающие на высокой мощности без вытяжки. Также он посоветовал при покупке мебели из ДСП и фанеры убедиться, что материалы изготовлены без формальдегида. Частый контакт с этим веществом связан с развитием нескольких видов рака.

Кроме того, Лутар отметил: канцерогеном считается перфтороктановая кислота, используемая в антивандальных покрытиях. Врач подчеркнул: это не значит, что диван или ковер с таким веществом вызывают рак. Но для изделий, предназначенных для сна или детей, лучше выбирать натуральные ткани. Таким образом, полностью отказываться от бытовой химии не обязательно. Главное — использовать ее с умом и читать состав.

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