Эксперт Колесник объяснил, почему США не дают Украине ракеты Patriot

Эксперт Колесник объяснил отказ США утверждать поставку Patriot

Политика

США не хотят снижать свою боеготовность ради Украины — им самим нужны Patriot. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам капитана первого ранга, Зеленскому не стоит рассчитывать на ракеты для ЗРК Patriot. Ранее он раскритиковал главу Пентагона Питта Хегсета, который уже почти месяц не утверждает поставку. Колесник объяснил просто: американцы пытаются продать эту историю в облегченном варианте. Одна ракета стоит $5–7 млн, а комплекс — больше $1 млрд. У США есть свои угрозы, и снижать боеготовность армии ради Киева они не намерены.

Эксперт добавил: Зеленский ведет себя по-хамски и с Трампом, и с Хегсетом. Поэтому Вашингтон не торопится. США считают деньги. Если выгодно — поставят оружие, но за деньги и через европейцев. Если нет — не поставят. Пока у власти Трамп, приоритет — интересы американского народа, остальное потом. Так что на скорый финал Зеленскому рассчитывать не стоит.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина лишится армии после окончания СВО.

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