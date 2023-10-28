«Основа вакцины не подготовлена под новые мутации»: жителям Подмосковья предложат новую прививку от ковида

Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» потеряла свою эффективность. Как сообщил на днях глава Центра им. Гамалеи Александр Гинц­бург, прививка не защищает от новых штаммов ковида. К счастью, клинические испытания обновленной вакцины уже идут полным ходом.

НЕСТАБИЛЬНЫЕ МУТАНТЫ

На протяжении двух лет исходный вариант «Спутника V» отлично защищал жителей России от COVID-19. Однако сейчас эффективность вакцины резко упала. Как сообщил Александр Гинц­бург, с появлением вариантов вируса «омикрон» эффективность вакцины упала вначале в восемь, а затем и вовсе в 20 раз. В настоящее время уже проводятся клинические испытания «Спутника V» на основе антигена «кракена». Завершатся они в декабре, а уже в марте новая вакцина может поступить в гражданский оборот.

«Народный доктор» Московской области, ведущий научный сотрудник НИКИ детства МО Павел Бережанский отмечает, что два года назад вакцина «Спутник V» была самой эффективной векторной вакциной, однако основа ее не была подготовлена под новые мутации.

«Изначально коронавирус был стабилен и все усилия были направлены на борьбу с его оболочкой. Однако затем вирус стал сильно мутировать. За эти годы у нас уже побывал и «омикрон», и «кракен», и «кентавр» с «пиролой». А основа вакцины не подготовлена под новые мутации», – говорит Бережанский.

Врач отмечает, что разработка новой вакцины закономерна: как и в случае с гриппом, препарат меняется в зависимости от того, какие приходят штаммы в новом сезоне.

ГРИПП НА ПОРОГЕ

Этой осенью в мире начал заявлять о себе новый штамм ковида – «пирола». Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области Елена Мескина отмечает, что его доля среди остальных штаммов коронавируса пока еще невелика. Кроме того, врач не исключает, что к новому варианту ковида может существовать перекрестный иммунитет. Она советует не паниковать и спокойно дожидаться новой вакцины, которую анонсировали в Центре им. Гамалеи.

«Эта вакцина будет адаптирована под новые штаммы, соответственно, и эффективность ее будет выше. Скорее всего, вакцинация будет однократной, как в случае с гриппом,» – отметила Мескина.

При этом врач настоятельно рекомендует не забывать о вакцинации против гриппа, которая сейчас активно идет.